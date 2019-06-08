إتلاف 200 كلغ من رؤوس وأطراف أغنام وأبقار بأريانة

قامت وحدات الفرقة الجهوية للشّرطة البلديّة بأريانة بالتّنسيق مع الفرقة المركزية التابعة لإدارة الشّرطة البلديّة والإدارة الجهويّة لحفظ الصحة بأريانة، يوم أمس الجمعة 07 جوان 2019، بمعاينة محلّين مفتوحين للعموم لبيع الأكلة الخفيفة بكلّ من سكرة وأريانة المدينة.





وقد تمّ حجز وإتلاف 200 كلغ من رؤوس وأطراف أغنام وأبقار، و"مرقاز" مجمّد و80 كلغ من الحمص و50 كلغ من الموالح في أواني غير صحيّة، وتحرير محضر مخالفة صحيّة صنف 02 مع اقتراح قرار غلق.





كما تمّ في نفس الإطار، حجز 22 كلغ من لحوم الدّواجن و23 كلغ من الخضر غير صالحة للاستهلاك، و11 كغ من غلال البحر المجمّد و11 كلغ من الجبن "مودزارلا"، و16 كلغ من عجين "البيتزا" وتحرير محضر مخالفة صحيّة من الصّنف 02، مع اقتراح قرار غلق من طرف الإدارة الجهويّة لحفظ الصّحة بأريانة.