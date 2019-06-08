أنغام تكشف رد فعل أبنائها على خبر زواجها وحقيقة علاقتها بأصالة (فيديو))

خرجت الفنانة أنغام، عن صمتها للرد على تصريحات المطربة السورية أصالة التي قالت إن احترامها لأنغام سقط، وأنها خرابة بيوت.





وقالت أنغام في تصريحات تلفزيونية: "علاقتي بأصالة مجرد زمالة وليست صداقة كما تدعي، ولم أتحدث معها عن أشياء خاصة فى حياتي، مثلما كانت تحكي لي فى بعض الأوقات".





وتابعت أنغام أن أصالة دخلت منزلها وكان بينهما "عيش وملح"، لكن الأمر لم يتخط علاقة العمل قائلة: "أصالة لم تحبني مثلما كانت تدعي، ولدي من هو أقرب منها للحديث عن حياتي معه".





وأكدت أنغام، أن خبر زواجها، تسرب لأولادها، موضحة أن ابنها عمر لم يستوعب الخبر فى البداية، ثم تحدثت معه وتفهم موقفها لأنه يغير عليها، أما نجلها الأصغر عبدالرحمن، عاتبها لعدم كشفها خبر الزواج فى البداية.





على الجانب الأخر، قال الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، إنه لم يتوقع ما حدث وكأنه إرتكب جريمة، مشيراً إلى أن زواجه من أنغام أهم حدث في حياته، فيما قالت أنغام أن زواجها منه "أجمل حدث فى حياتها"، مؤكدة أنها لم تفكر في الزواج أو الحب خلال هذه الفترة لكنه نصيب.





يُذكر أن الفنانة أنغام أعلنت زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الأمر الذي جعل زوجته أصالة تلغي متابعتها لأنغام، وتعلن انتهاء صداقتهما.



