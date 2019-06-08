ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تعليم قنا": 18 ألف و112 طالب يؤدون امتحان اللغة العربية دون مشكلات

السبت 08/يونيو/2019 - 11:26 ص
Advertisements
طباعة
بسام عبدالحميد
 
Advertisements
صرح الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن عدد طلاب الثانوية العامة بقنا ١٨ ألف و١١٢ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل ٤٨ لجنة بمختلف مراكز المحافظة، وأن هناك حالة من الهدوء والاستقرار في جميع اللجان.

وأوضح عثمان، أن امتحانات الثانوية العامة بقنا تشهد في أول أيامها حالة من الهدوء والاستقرار أمام اللجان مع تواجد مكثف لقوات الأمن والدوريات المتحركة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى تواجد عناصر من قوات الشرطة وسيارات إسعاف أمام اللجان، تحسبًا لأي تطورات خلال فترة الامتحان كما تم وضع حواجز حديدية أمام اللجان الواقعة على الطرق الرئيسية لمنع تواجد السيارات أمامها.

فيما تجمع أولياء أمور الطلاب بالشهادة الثانوية العامة، أمام اللجان الامتحانية، بمحافظة قنا، من أجل الدعاء وقراءة القران وآيات الكتاب المقدس، من أجل تثبيت أبناءهم في الامتحانات.

بينما أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، توفير قرابة 40 سيارة إسعاف مجهزة أمام لجان الامتحانات تحسبا لحدوث أي حادث للطلبة بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وتم توزيع سيارات الإسعاف بشكل منتظم حيث تتواجد سيارتين بمحيط اللجان الكبري بمدن المراكز فيما توجد سيارة متحركة أمام المدارس المجاورة لبعض مع أعطاء رؤساء اللجان أرقام طوارئ الإسعاف للاتصال بها إذا لزم الأمر.

Advertisements
المزيد عن: وزارة التعليم محافظات امتحانات أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال