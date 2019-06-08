"تعليم قنا": 18 ألف و112 طالب يؤدون امتحان اللغة العربية دون مشكلات
السبت 08/يونيو/2019 - 11:26 ص
بسام عبدالحميد
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صرح الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن عدد طلاب الثانوية العامة بقنا ١٨ ألف و١١٢ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل ٤٨ لجنة بمختلف مراكز المحافظة، وأن هناك حالة من الهدوء والاستقرار في جميع اللجان.
وأوضح عثمان، أن امتحانات الثانوية العامة بقنا تشهد في أول أيامها حالة من الهدوء والاستقرار أمام اللجان مع تواجد مكثف لقوات الأمن والدوريات المتحركة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى تواجد عناصر من قوات الشرطة وسيارات إسعاف أمام اللجان، تحسبًا لأي تطورات خلال فترة الامتحان كما تم وضع حواجز حديدية أمام اللجان الواقعة على الطرق الرئيسية لمنع تواجد السيارات أمامها.
فيما تجمع أولياء أمور الطلاب بالشهادة الثانوية العامة، أمام اللجان الامتحانية، بمحافظة قنا، من أجل الدعاء وقراءة القران وآيات الكتاب المقدس، من أجل تثبيت أبناءهم في الامتحانات.
بينما أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، توفير قرابة 40 سيارة إسعاف مجهزة أمام لجان الامتحانات تحسبا لحدوث أي حادث للطلبة بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.
وتم توزيع سيارات الإسعاف بشكل منتظم حيث تتواجد سيارتين بمحيط اللجان الكبري بمدن المراكز فيما توجد سيارة متحركة أمام المدارس المجاورة لبعض مع أعطاء رؤساء اللجان أرقام طوارئ الإسعاف للاتصال بها إذا لزم الأمر.
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