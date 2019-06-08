عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات

ارتفعت اسعار الذهب المحلى فى الأسواق اليوم السبت 8-6-2019 بقيمة 3 جنيهات، وجاء نتيجة صعود أسعار الذهب عالميًا إلى 1340 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغ قرابة 6 دولارات، فى ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى نتيجة التصعيد الأمريكى الصينى.





أسعار الذهب اليوم فى مصر:





سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام





سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام





سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام





الجنيه الذهب 5008 جنيهات.





أوقية الذهب 1340 دولارا.







