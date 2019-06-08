عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات
السبت 08/يونيو/2019 - 11:23 ص
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ارتفعت اسعار الذهب المحلى فى الأسواق اليوم السبت 8-6-2019 بقيمة 3 جنيهات، وجاء نتيجة صعود أسعار الذهب عالميًا إلى 1340 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغ قرابة 6 دولارات، فى ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى نتيجة التصعيد الأمريكى الصينى.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام
سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام
سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5008 جنيهات.
أوقية الذهب 1340 دولارا.
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