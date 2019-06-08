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عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات

السبت 08/يونيو/2019 - 11:23 ص
عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات
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ارتفعت اسعار الذهب المحلى فى الأسواق اليوم السبت 8-6-2019  بقيمة 3 جنيهات، وجاء نتيجة صعود أسعار الذهب عالميًا إلى 1340 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغ قرابة 6 دولارات، فى ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى نتيجة التصعيد الأمريكى الصينى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

أوقية الذهب 1340 دولارا.


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