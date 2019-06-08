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29 ألف 603 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

السبت 08/يونيو/2019 - 11:23 ص
29 ألف 603 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية
أرشيفية
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أحمد الباهي
 
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صرح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، لتلقي أية بلاغات عن سير امتحانات الثانوية العامة بالمدارس على مستوي المحافظة والعمل على سرعة حلها.

وذلك بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظًا على العملية التعليمية، كما أوضح أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة 29 ألف و603 طالب وطالبة موزعين على 77 مقر.
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