نصر سالم: الثأر لشهداء العريش ليس رد فعل وإنما نتيجة لجهود مكافحة الإرهاب

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قال اللوء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن تحول الإرهابيين لعناصر كامنة كان أمر متوقع منذ وضع خطة عملية الشاملة سيناء، حيث يقوم تلك العناصر بتنفيذ عملياتهم في وقت مفاجىء.



وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الخطط البديلة جاهزة للتنفيذ عند حدوث أي مفاجىء مثلما حدث عند وقوع عملية إرهابية فجر أول أيام العيد، واصفًا الإرهابيين الكامنين بـ الأشباح التي تنشط فجأة.



ولفت إلى أن ثأر القوات الأمنية لشهداء كمين العريش ليس رد فعل، وإنما نتيجة لجهود عملية مكافحة الإرهاب.

