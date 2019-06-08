الهلال الأحمر بالمدينة يعلن نجاح التغطية الإسعافية للمسجد النبوي ومسجدي قباء في ليلة ختم القران الكريم



وأكد “السهلي” بأن تكثيف التغطية الإسعافية بدا منذُ وقت مبكر لهذا اليوم حيث تم تغطية المسجد النبوي لصلاة التراويح والختمة بـ15 فرقة إسعافية متحركة، بالإضافة لخمس عنايات طبية ثابتة واشراف متحرك في كل جهة من الجهات الاربع للمسجد النبوي.



وأبان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن التطوع الإسعافي من قسمي الرجال والنساء تمحور جل اهتمامهم في مباشرة الحالات الإسعافية في المسجد النبوي من خلال تواجدهم في داخل المسجد أو ساحاته، والتي فاقت 50 موقعًا للتمركز، مضيفًا أنه كان نصيب المواقع الرجالية منها 23 موقعًا، فيما وصلت المواقع النسائية 37 موقعًا منها 5 مواقع داخل مسجد قباء ومثلها في مسجد القبلتين.



وأفاد “السهلي” أنه تمت مباشرة اكثر من “200” حالة من قبل الفرق التطوعية ؛ حيث تم نقل بعض الحالات لفرق العناية الطبية أو تم طلب الفرق الإسعافية لنقلها من المسجد النبوي، وتم إجراء الكشف أو المعالجة في الموقع لمعظم الحالات.



وبين “السهلي” أنه تم تنفيذ الخطة بكل حرفية ودقة عالية كما وتم اعتماد الخطة الإسعافية لتغطية صلاة العيد بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى بالمنطقة.

وبين “السهلي” أن عمليات الهيئة تلقت 286 بلاغ خلال الـ24 ساعة الماضية في كامل المنطقة؛ وقد بذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جهودًا لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي للتعامل مع الحالات الإسعافية.