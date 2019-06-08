5600 زائر لمعابد الكرنك بالأقصر في عيد الفطر المبارك

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زار معابد الكرنك، نحو 5600 شخص، من المصريين والأجانب، خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك.



وقال مصدر بقطاع الآثار، إن 4 آلاف أجنبي من جنسيات مختلفة، زاروا معابد الكرنك، في أيام العيد، أبرزها الجنسيات الصينية والأوكرانية والرومانية، وعدد من الجنسيات الأخرى.



كما أوضح المصدر أن عدد المصريين والعرب الذين زاروا معابد الكرنك خلال أيام العيد، يبلغ عددهم نحو 1600 شخص من مختلفي الأعمار.



وأشار إلى مدى تحسن زيارات الوافدين من الأجانب إلى محافظة الأقصر، على الرغم من دخول فصل الصيف الذي تنخفض فيه معدلات الوفود على عكس زيادتها في فصل الشتاء.

