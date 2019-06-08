5600 زائر لمعابد الكرنك بالأقصر في عيد الفطر المبارك
السبت 08/يونيو/2019 - 11:19 ص
طاهر الحساني
Advertisements
Advertisements
زار معابد الكرنك، نحو 5600 شخص، من المصريين والأجانب، خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك.
وقال مصدر بقطاع الآثار، إن 4 آلاف أجنبي من جنسيات مختلفة، زاروا معابد الكرنك، في أيام العيد، أبرزها الجنسيات الصينية والأوكرانية والرومانية، وعدد من الجنسيات الأخرى.
كما أوضح المصدر أن عدد المصريين والعرب الذين زاروا معابد الكرنك خلال أيام العيد، يبلغ عددهم نحو 1600 شخص من مختلفي الأعمار.
وأشار إلى مدى تحسن زيارات الوافدين من الأجانب إلى محافظة الأقصر، على الرغم من دخول فصل الصيف الذي تنخفض فيه معدلات الوفود على عكس زيادتها في فصل الشتاء.
وقال مصدر بقطاع الآثار، إن 4 آلاف أجنبي من جنسيات مختلفة، زاروا معابد الكرنك، في أيام العيد، أبرزها الجنسيات الصينية والأوكرانية والرومانية، وعدد من الجنسيات الأخرى.
كما أوضح المصدر أن عدد المصريين والعرب الذين زاروا معابد الكرنك خلال أيام العيد، يبلغ عددهم نحو 1600 شخص من مختلفي الأعمار.
وأشار إلى مدى تحسن زيارات الوافدين من الأجانب إلى محافظة الأقصر، على الرغم من دخول فصل الصيف الذي تنخفض فيه معدلات الوفود على عكس زيادتها في فصل الشتاء.
Advertisements
المزيد عن: مصر فترة عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك اخبار
- 95 % نسبة الاشغالات بالقرى السياحية في السخنة ثاني أيام عيد الفطر
- آلاف الأجانب والعرب يزورون المناطق الأثرية بالأقصر في شم النسيم (صور)
- في يوم التراث العالمي.. زوار معابد الكرنك يتخطون حاجز الـ3 آلاف (صور)
- رغم فتحها بالمجان.. الطلاب المصريين يرفضون زيارة المعالم الأثرية بالأقصر
- تعرف على أسعار دخول المناطق الأثرية في العيد بالأقصر
- توافد آلاف المصريين على معابد الأقصر احتفالا بالعيد (صور)
- ليلة رأس السنة.. 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة يزوروا معابد الأقصر