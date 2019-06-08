نائب رئيس جامعة أسوان يزور الطالبات المصابات ويطمئن على سير اللجان الخاصة



قام الأستاذ الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بزيارة إلي مستشفي الصداقة للاطمئنان علي الطالبات المصابات بكلية التربية إثر حادث طريق أسوان الأقصر الصحراوي الغربي وتفقد سير أعمال اللجان الخاصة التي شكلتها الجامعة نظرًا لظروفهم وإصاباتهم وذلك في إطار تسير دخولهن إمتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت صباح اليوم السبت.





وأكد الدكتور أيمن عثمان ان الجامعة تتابع حالات الطالبات المصابات في مختلف المستشفيات وقد شكلت لهم لجان خاصة حتي يتمكنوا من أداء الامتحانات في سهولة ويسر وحرصت الجامعة علي التأكد من سلامتهم وقدرتهم على أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة للطالبات المصابات حتي يستطيعوا من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.