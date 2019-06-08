نائب رئيس جامعة أسوان يزور الطالبات المصابات ويطمئن على سير اللجان الخاصة
السبت 08/يونيو/2019 - 11:18 ص
فتح الله رضوان
Advertisements
Advertisements
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة للطالبات المصابات حتي يستطيعوا من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.
قام الأستاذ الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بزيارة إلي مستشفي الصداقة للاطمئنان علي الطالبات المصابات بكلية التربية إثر حادث طريق أسوان الأقصر الصحراوي الغربي وتفقد سير أعمال اللجان الخاصة التي شكلتها الجامعة نظرًا لظروفهم وإصاباتهم وذلك في إطار تسير دخولهن إمتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت صباح اليوم السبت.
وأكد الدكتور أيمن عثمان ان الجامعة تتابع حالات الطالبات المصابات في مختلف المستشفيات وقد شكلت لهم لجان خاصة حتي يتمكنوا من أداء الامتحانات في سهولة ويسر وحرصت الجامعة علي التأكد من سلامتهم وقدرتهم على أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
قام الأستاذ الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بزيارة إلي مستشفي الصداقة للاطمئنان علي الطالبات المصابات بكلية التربية إثر حادث طريق أسوان الأقصر الصحراوي الغربي وتفقد سير أعمال اللجان الخاصة التي شكلتها الجامعة نظرًا لظروفهم وإصاباتهم وذلك في إطار تسير دخولهن إمتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت صباح اليوم السبت.
وأكد الدكتور أيمن عثمان ان الجامعة تتابع حالات الطالبات المصابات في مختلف المستشفيات وقد شكلت لهم لجان خاصة حتي يتمكنوا من أداء الامتحانات في سهولة ويسر وحرصت الجامعة علي التأكد من سلامتهم وقدرتهم على أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
Advertisements
المزيد عن: مصر ثانوي عام امتحانات الثانوية العامة 2019 امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الثانوية العامة اخبار
- رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات (صور)
- وفد جامعة أسوان يزور الكنائس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة
- رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب (فيديو وصور)
- "غلاب" يتفقد سير امتحانات معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل
- رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
- رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
- تعرف على عدد حالات الغش بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان
- رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الخدمة الاجتماعية والطب (صور)
- نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد أعمال امتحانات كلية الطب وامتحانات التخلفات