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مركز الملك سلمان للإغاثة ينهي توزيع السلال الرمضانية على السوريين في الأردن

السبت 08/يونيو/2019 - 11:17 ص
مركز الملك سلمان للإغاثة ينهي توزيع السلال الرمضانية على السوريين في الأردن
صورة أرشيفية
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آية حمروشي
 
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انهى فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن توزيع السلال الرمضانية من خلال ستة عشر محطة متتالية قام بها شملت كافة سكان مخيمات اللجوء والمحافظات الأردنية ليبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 133943 مستفيد باجمالي 1000 طنًا من المواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع الهئية الخيرية الأردنية الهاشمية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).

وشملت السلة الغذائية الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.

والجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن أطلق منذ بداية الشهر الفضيل مشروع توزيع السلال الرمضانية على الاشقاء السوريين بتكلفة اجمالية بلغت (3.419.070) ريال سعودي.

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