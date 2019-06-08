ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ المنوفية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس قويسنا (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 11:17 ص
محافظ المنوفية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس قويسنا (صور)
Advertisements
طباعة
أحمد الباهي
 
Advertisements
تفقد صباح اليوم السبت، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية محيط عدد من المدارس بمركز ومدينة قويسنا، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، وكذا الوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.

وذلك برفقة رئيس مركز ومدينة قويسنا ومدير الإدارة التعليمية بقويسنا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.

كما تفقد المحافظ محيط مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات ومدرسة قويسنا الثانوية للبنات، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موضحًا بأن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.
Advertisements
المزيد عن: مصر ثانوي عام امتحانات الثانوية العامة 2019 امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الثانوية العامة اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال