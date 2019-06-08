محافظ المنوفية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس قويسنا (صور)

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تفقد صباح اليوم السبت، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية محيط عدد من المدارس بمركز ومدينة قويسنا، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، وكذا الوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.



وذلك برفقة رئيس مركز ومدينة قويسنا ومدير الإدارة التعليمية بقويسنا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.



كما تفقد المحافظ محيط مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات ومدرسة قويسنا الثانوية للبنات، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موضحًا بأن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.