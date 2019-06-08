محررة "الفجر" تكشف لـ"صباح الورد" تفاصيل التجيهزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten" إن جميع الامتحانات المتداولة على "فيسبوك" ليس لها أي علاقة بالامتحان الأساسي، وقد نفت وزارة التربية والتعليم ذلك أكثر من مرة، وحذرت الطلاب من الانسياق وراء صفحات "شاومينج" التي تزعم تسريب الامتحانات قائلة: "شاومينج نصاب".





وأضافت أن وزارة التعليم تحذر الطلاب من حيازة الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، بالاضافة إلى أنه تم زيادة العصا الالكترونية باللجان وتخصيص خط ساخن لغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لاستقبال الشكاوى عليه.



وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت إجراءات صارمة ضد لجان الشغب.





وبدأت منذ قليل، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية وتفتح اللجان أبوابها للطلاب في الساعه التاسعة صباحا.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.



كشفت ريم محمود، مسئولة ملف التربية والتعليم، ببوابة "الفجر"، عن تفاصيل التجيهزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 8 يونيو وتنتهي يوم 3 يوليو.