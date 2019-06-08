ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تحكم" يختتم فعالياته المنوعة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك

السبت 08/يونيو/2019 - 11:06 ص
تحكم يختتم فعالياته المنوعة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
آية حمروشي
 
Advertisements
اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، فعالياته التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان، وذلك بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.

وفي التفاصيل، اشتملت الفعاليات على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية. 

كما اشتملت على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وشارك مستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد" بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال