شريف مدكور يحكي تفاصيل وكواليس مرضه في أول ظهور بعد تعافيه

يحل الإعلامي شريف مدكور ضيفًا على برنامج «المواجهة» تقديم الإعلامية ريهام السهلي، على قناة إكسترا نيوز، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 10 مساء.





وكتب شريف مدكور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أول ظهور ليا إن شاء الله بعد العملية مع الصديقة والزميلة العزيزة ريهام السهلي».





وأجرى شريف مدكور مطلع مايو الماضي، عملية جراحية مُعقدة، لإزالة ورم سرطاني في القولون، استمرت نحو 7 ساعات بمستشفى "دار الشفاء".





وكان الإعلامي شريف مدكور أعلن قبل شهر رمضان إصابته بورم في القولون خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز هذه المحنة.



