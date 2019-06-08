شرطة أبوظبي: الإهمال السبب الرئيسي في حوادث غرق الأطفال





دعت شرطة أبوظبي الأسر إلى ضرورة وضع سياج آمن حول أحواض السباحة بالمنازل يمنع دخول الأطفال، وعمل أرضية مانعة للانزلاق حول الأحواض تفادياً لحوادث الغرق.





وحثت شرطة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، الراغبين في إنشاء أحواض سباحة أو الذين لديهم أحواض سباحة في المنازل على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، موضحة أن "حوادث غرق الأطفال في برك السباحة المائية تقع نتيجة عدم تقيد أولياء الأمور بإجراءات واشتراطات السلامة"، لافتة إلى ضرورة ارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل.





واعتبرت الإهمال سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب مراقبتهم من قبل الأسرة وعدم الانشغال عنهم والسماح لهم في السباحة باتباع الإجراءات الوقائية بوجود شخص يجيد ممارسة السباحة والإنقاذ.





وأرجعت مسببات غرق الأطفال إلى استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة لمراقبتهم، وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة، والمباغتة بالمزاح برمي الأطفال بعضهم في الحوض.





وأوضحت الشرطة أن "ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بمفردهم في مسابح المنازل أو البنايات والمرافق المختلفة يعرضهم لحوادث الغرق"، مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حفاظاً على سلامتهم.





وشددت على منع الأطفال من السباحة بمفردهم في الأحواض أو الشواطئ البحرية، و تعريفهم بمخاطر ذلك، ومراقبتهم وعدم الانشغال عنهم، وتزويدهم بأطواق وأدوات النجاة وقفل الأبواب المؤدية إلى الأحواض، وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها والحرص على السباحة في الأماكن التي تتواجد فيها منصات للإنقاذ وعدم ممارستها في الشواطئ غير المخصصة والتي تزداد فيها حالات الغرق".



