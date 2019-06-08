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أولياء الأمور يفترشون الأرض أمام لجان الثانوية العامة بالغردقة (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 10:09 ص
أولياء الأمور يفترشون الأرض أمام لجان الثانوية العامة بالغردقة (صور)
اللجان
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محمد طه
 
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تجمع عدد من أولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة بالغردقة، للجان امتحانات أبنائهم، حيث افترشوا أراضي المنطقة المُحيطة باللجان، وسط حالة ترقب شديد.

وأعرب عدد من أولياء الأمور، عن قلقهم على أبنائهم خلال الامتحانات، وأنهم لن يذهبوا إلى منازلهم إلا بصحبة أبنائهم بعد انتهاء الامتحان، والاطمئنان عليهم.

وبدأت، اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان.

وكانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة نورا فاضل، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح اليوم السبت، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، الي جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.
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