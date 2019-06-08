جورج كلوني يستعين بحراسة شخصية ويخبئ طفليه بسبب داعش

تحدث النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني، عن مخاوفه الشديدة من احتمالية استهداف تنظيم داعش طفليه التوءم، وذلك بعد لجوء زوجته، المحامية اللبنانية أمل كلوني، إلى القضاء لمحاسبة أفراد التنظيم على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.





وكشفت بهذا الخصوص، صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن الزوجين لم يعد بوسعهما اصطحاب طفليهما "ايلا وألكسندر" للتمشية في الخارج، لأن هناك مكافأة مرصودة لمن يقتلهما، وأن "جورج" يشعر بضغوط لتعزيز تدابير الأمان والحماية اللازمة لطفليه، وهي التدابير التي تصل لحد عدم الكشف عن المكان الذي تتواجد فيه الأسرة كلها، حفاظًا على أرواح الطفلين.





وأكد "جورج" في تصريحات ذكرها لمجلة "هوليوود ريبورتر"، قائلا: "كل شيء يتغير حين يكون لديك طفلان، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحمايتهما، وقد قامت زوجتي برفع أول قضية ضد تنظيم داعش، ما يعني أننا بتنا مطالبين بالتعامل مع بعض الجوانب، لا سيما الأمنية، بشكل يومي"، وأضاف:"نحن لا نريد أن يصير أطفالنا أهدافًا للعناصر الإرهابية، لذا بات يتعيّن علينا أن ننتبه لذلك. لكن، كما تعلمون، نحن لدينا حياتنا أيضًا، فنحن لا نعيش مختبئين".