"الإسكان": توصيل الشبكة الرئيسية للغاز بمدينة المنيا الجديدة

صرح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه يتم تنفيذ عدة مشروعات بالمدينة، حيث يجري تنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، طبقاً لبروتوكول التعاون بين جهاز مدينة المنيا الجديدة، وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة الإنجاز للكتلة العمرانية القائمة نحو 15%.





وأشار رئيس الجهاز: إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق القائمة، وتطوير تقاطعات المداخل وتقاطعات الطرق، وإعادة الشيء إلى أصله لأعمال شبكة الغاز بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 10%.





وقال رئيس الجهاز: يجري حالياً تنفيذ شبكة الري بالمسطحات الخضراء، والربط على شبكة الري بمياه الروبة بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز للمشروع 30%، مشيراً إلى انه تم رفع كفاءة المداخل وتطوير الميادين، ومدخل وصلة الجيش، وتطوير الجزيرة الوسطى، ومدخل الحي الخامس من الطريق الصحراوي بميدان.



















