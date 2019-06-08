مصادر: "القاعدة" تغتال مسؤولاً يمنياً في البيضاء عقب تحريض قطري

قالت مصادر يمنية، إن مسؤولاً حكومياً وقائداً عسكرياً بارزاً اغتيل برصاص عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، في بلدة مسورة في محافظة البيضاء، وسط البلاد، اليوم السبت.





وقالت مصادر يمنية لـ24، إن "تنظيم القاعدة اغتال العميد محمد الرصاص قائد قوات النخبة ومدير مديرية مسورة، فجر السبت، بعد أيام من عملية تحريض واسعة من قبل وسائل إعلام إخوانية وأخرى قطرية".





وحرضت وسائل إعلام قطرية وإخوانية من بينها صحيفة عربي 21 الرصاص وهو نجل زعيم قبلي وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك على خليفة تأسيس "قوات النخبة البيضانية" في المحافظة.





وبررت الصحيفة القطرية في تحريضها على الرصاص، بأنه يسعى لتشكيل قوات عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب، حيث قالت: "الشروط التي وضعتها قوات التحالف لإسناد أو دعم المقاومة في البيضاء عسكرياً، أبرزها العمل على مخطط استهداف وتصفية قيادات في حزب الإصلاح الإسلامي، بالإضافة إلى استهداف عناصر نشطة من تنظيم القاعدة في مقاومة الحوثي".





وذكر مصدر عسكري في البيضاء، أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القاعدة بتصفية القيادات الوطنية، بل إن التنظيم أصبح أداة إخوانية قطرية لتصفية من تعتقد قطر أنهم يشكلون تهديداً للتنظيم الإخواني في اليمن.



