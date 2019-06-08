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انطلاق فعاليات فرحتكم عيدنا في محافظة الوجه

السبت 08/يونيو/2019 - 10:05 ص
انطلاق فعاليات فرحتكم عيدنا في محافظة الوجه
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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انطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة الوجه بعنوان “فرحتكم عيدنا” التي تنظمه وتشرف عليه بلدية المحافظة بحضور محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي تلا ذلك تلاوة عطرة من القرآن الكريم وثم ألقى رئيس المجلس البلدي بالوجه أحمد بن محمود الشريف كلمات تهنئة للحضور بالعيد كم ألقيت قصائد شعرية بحضور نخبة من شعراء المحافظة فيما جرى تقديم الفلكور الشعبي رقصة الرفيحي.

وشهد اليوم الأول من الاحتفالات حضورًا كبيرًا من سكان المحافظة وزوارها والمقيمين، الذين تفاعلوا مع الفعاليات المقدمة لهم في منتزه حديقة البوابة التي تقع شمال شاطئ زاعم السياحي.

ورفع المحافظ التميمي في كلمة له خلال الحفل باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الوجه التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة تبوك، وللشعب الكريم، وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن الفعاليات متنوعة وتستهدف جميع أفراد الأسرة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، إذ تتضمن أنشطة ترفيهية واجتماعية كما توجد اركان خاصة للموهوبين لركن الفن التشكيلي والفوتوغرافي وركن المذاق، وجوائز وهدايا للحضور.
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