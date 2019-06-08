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تسليم 168 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بمنطقة شمال القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة

السبت 08/يونيو/2019 - 10:02 ص
تسليم 168 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـدار مصر بمنطقة شمال القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة
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أحمد الشيخ
 
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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة سيبدأ غدا الأحد 9/6/2019، فى تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وقال المهندس عادل النجار: سيتم تسليم العمارات أرقام (158 – 160 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214)، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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