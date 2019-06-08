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الأرصاد الإماراتية: أمطار متوقعة على المناطق الشرقية والجنوبية اليوم

السبت 08/يونيو/2019 - 10:00 ص
الأرصاد الإماراتية: أمطار متوقعة على المناطق الشرقية والجنوبية اليوم
أمطار
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وكالات
 
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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار اليوم الجمعة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة فيما تشهد الأيام المقبلة طقساً صحواً ورطباً بوجه عام وغائم جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية.

وتفصيلاً ذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس التوقعة اعتباراً من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل - أن طقس اليوم الجمعة يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها هطول بعض الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز طقساً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً يوم غد السبت مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
طقس صحو
ويكون الطقس يوم الأحد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
أما طقس يوم الإثنين فيكون رطباً صباحاً على السواحل وصحوا بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء رطباً صباحاً على السواحل يصبح غائماً جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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المزيد عن: الطقس الامارات الأرصاد الإماراتية أمطار
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