تعليم البحر الأحمر لـ"لفجر": بدء انطلاق ماراثون الثانوية العامة في الوقت المحدد
السبت 08/يونيو/2019 - 09:59 ص
محمد طه
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أكدت نورا كامل فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر؛ دخول جميع طلاب الثانوية العامة اللجان فى سهوله ويسر وذلك تحت رقابة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية.
وأضافت "فاضل" فى تصريحات خاصة لـ "لفجر" تم الاطمئنان على جميع اللجان والتأكد من بدء الامتحان في الموعد المحدد دون تأخر.
وبدأ صباح اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر، وقد تم فتح أبواب لجان المدارس في الساعة التاسعة إلا ربع، وسط منع دخول مذكرات المراجعة والهواتف المحمولة، لمنع أية فرصة للغش، ووسط إجراءات تفتيش محكمة.
كما قامت المدارس بالتأكد من تطابق أرقام الجلوس مع كشوف أسماء الطلاب والطالبات.
وفي ذات السياق، قام أولياء الأمور بالتجمع أمام المدارس، للاطمئنان على ذويهم، والتأكد من دخولهم لجان الامتحانات وسط حالة ترقب.
يذكر يؤدي 2426 طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة بواقع 14 لجنة و3 مراكز توزيع وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأضافت "فاضل" فى تصريحات خاصة لـ "لفجر" تم الاطمئنان على جميع اللجان والتأكد من بدء الامتحان في الموعد المحدد دون تأخر.
وبدأ صباح اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر، وقد تم فتح أبواب لجان المدارس في الساعة التاسعة إلا ربع، وسط منع دخول مذكرات المراجعة والهواتف المحمولة، لمنع أية فرصة للغش، ووسط إجراءات تفتيش محكمة.
كما قامت المدارس بالتأكد من تطابق أرقام الجلوس مع كشوف أسماء الطلاب والطالبات.
وفي ذات السياق، قام أولياء الأمور بالتجمع أمام المدارس، للاطمئنان على ذويهم، والتأكد من دخولهم لجان الامتحانات وسط حالة ترقب.
يذكر يؤدي 2426 طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة بواقع 14 لجنة و3 مراكز توزيع وسط إجراءات أمنية مشددة.
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