أمن قنا: ممنوع الاقتراب من لجان الثانوية دون صفة ولن نتدخل دون إذن رئيس اللجنة



وأكد أنه لا يتم التدخل في سير الامتحانات الا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة حال وجود ثمة أزمات، مشددًا على استنفار الجهود واليقظة التامة للضباط والقوات، أمام اللجان الامتحانية، وعدم تواجد أي شخص بالقرب من اللجنة دون صفة.



كما شدد على عدم السماح بالتجمعات للأهالي خارج اللجان، ووجه إدارة الحماية المدنية بتمشيط محيط جميع اللجان وفحصها يوميا فحص دقيق.



فيما أغلقت اللجان الامتحانية الخاصة بالشهادة الثانوية العامة بقنا، أبوباها بعد دخول جميع الطلاب، وسط تكثيف أمني مشدد أمام اللجان الامتحانية.



حيث شهدت اللجان تكدس الطلاب قبل دخول اللجان، بمدارس محافظة قنا، استعدادًا لأول أيام الامتحانات والتي تنطلق اليوم السبت.



وشهد مقرات اللجنة الامتحانية، تشديد الإجراءات الأمنية من قبل عناصر الشرطة والذي تأكد من هوية الطلاب قبل دخولهم الامتحان بالإضافة إلى تفتيش من عدم وجود تليفونات أو أب وسيلة الكترونية طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.



فيما منعت، الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا المواطنين من التواجد بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا وتم وضع كردون امني أمام المدارس للحفاظ على الهدوء العام.



جدير بالذكر أنه انتهت مديرية التربية والتعليم بقنا، من تجهيز مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بجميع لجان المدارس بالمحافظة.



وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم عمل اجتماعًا موسعًا، لبحث خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن، وقيادات من مديرية التربية والتعليم، وذلك فى إطار برتوكول التعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة بالمدارس.



وأوضح أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحان، بالإضافة الى تزويد جميع المقار الامتحانية بالمراوح وكولديرات المياه لمواجهه ارتفاع الحرارة.



وأكد أن هناك غرفة عمليات تعقد بالمديرية لمتابعة لجان الامتحانات التنسيق وكافة الإدارات بمختلف مراكز المحافظة والجهات المعنية.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.



قال مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إنه تم التشديد على كافة اللجان الامتحانية الخاصة بالشهادة الثانوية والتي انطلقت منذ قليل.