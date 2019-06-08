حريق هائل يجتاح الطوابق العليا من مبنى قيد الإنشاء وسط وارسو

اندلع الحريق في الطوابق العليا لبرج في مجمع وارسو هوب، وهو مجمع جديد، في وسط مدينة وارسو ببولندا. كان وارد في وقت مبكر السبت.





عمل رجال الإطفاء البولنديون، خلال الليل في وقت متأخر من يوم الجمعة، لإخماد حريق هائل اندلع في الطوابق العليا من مبنى شاهق قيد الإنشاء في وسط مدينة وارسو.





وصرح المتحدث باسم رجال الإطفاء، باول فراتشاك، لوسائل الإعلام البولندية، أن العملية كانت صعبة لأن المبنى لم يكن لديه أي أنظمة إطفاء حريق مثبتة، مضيفًا، أنه لم يصب أحد في الحريق.





شارك أكثر من 120 من رجال الإطفاء في العملية التي تضمنت ضخ المياه إلى الطوابق العليا من المبنى الذي يبلغ طوله 130 مترًا (430 قدمًا).



