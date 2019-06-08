ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حريق هائل يجتاح الطوابق العليا من مبنى قيد الإنشاء وسط وارسو

السبت 08/يونيو/2019 - 09:36 ص
حريق هائل يجتاح الطوابق العليا من مبنى قيد الإنشاء وسط وارسو
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
اندلع الحريق في الطوابق العليا لبرج في مجمع وارسو هوب، وهو مجمع جديد، في وسط مدينة وارسو ببولندا. كان وارد في وقت مبكر السبت.

عمل رجال الإطفاء البولنديون، خلال الليل في وقت متأخر من يوم الجمعة، لإخماد حريق هائل اندلع في الطوابق العليا من مبنى شاهق قيد الإنشاء في وسط مدينة وارسو.

وصرح المتحدث باسم رجال الإطفاء، باول فراتشاك، لوسائل الإعلام البولندية، أن العملية كانت صعبة لأن المبنى لم يكن لديه أي أنظمة إطفاء حريق مثبتة، مضيفًا، أنه لم يصب أحد في الحريق.

شارك أكثر من 120 من رجال الإطفاء في العملية التي تضمنت ضخ المياه إلى الطوابق العليا من المبنى الذي يبلغ طوله 130 مترًا (430 قدمًا).

ولم يكن المبنى يحتوي على سلالم في الطوابق العليا، واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام السلالم للوصول إلى الحريق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال