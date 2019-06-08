19 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية بكفرالشيخ

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بدأ 19 ألف و460 طالب وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين،و5 بمدرسة النور للمكفوفين، أولى إمتحاناتهم اليوم السبت، في 69 لجنة، وسط تواجد امنى مكثف، وتم تسكين المشاركين في اعمال الإمتحانات بـ27 استراحة.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على توفير المناخ المناسب للطلاب اثناء أدائهم للأمتحانات، مع ضبط اللجان ومنع الغش، مؤكدة ان هناك تعاون مع كافة الأجهزة المعنية،مديرية الامن والمستشار العسكري ومديريات الصحة والتموين والشباب والرياضة وشركات الكهرباء ومياه الشرب ورؤساء مجالس المدن،لضمان حسن سير أداء الامتحانات فى ظروف مناسبة للطلاب.



اوضحت انه تم تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل صناديق كراسات الامتحان من مقر مركز توزيع الأسئلة مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان سير الامتحان كما تم التنبيه على توفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة.