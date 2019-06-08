ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليورو الاوروبي يستقر مقابل الجنيه اليوم السبت 8-6-2019.. تعرف على الاسعار

السبت 08/يونيو/2019 - 09:44 ص
اليورو الاوروبي يستقر مقابل الجنيه اليوم السبت 8-6-2019.. تعرف على الاسعار
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقر سعر اليورو الأوروبي حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 8-6-2019  في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية. 

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل سعر اليورو في البنك المركزى
  18.65 جنيه للشراء
18.75جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB 
 18.58جنيه للشراء
 18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 
16.62 جنيه للشراء
16.78 جنيه للبيع.

 سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 18.85 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع

سعر اليورو  فى  بنك قناة السويس
 18.61 جنيه للشراء
18.76 جنيه للبيع
Advertisements
المزيد عن: سعر اليورو في مصر اليوم سعر اليورو الاوروبي اليوم سعر اليورو الاوروبي سعر اليورو الان في مصر اليورو الاوروبي اليورو اسعار اليورو اليوم اسعار اليورو الاوروبي في مصر اسعار اليورو الاوروبي اسعار اليورو الان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال