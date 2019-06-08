جسر الملك فهد: عبور 243 ألف مسافر خلال عيد الفطر

Advertisements

ارتفع عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال أيام عيد الفطر المبارك الثلاثة إلى 243 ألف مسافر.



من جانبه اكد مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السويلم أن عدد المسافرين خلال اليوم الأول للعيد سجل 56 الف مسافر، فيما سجل “”77813 مسافر في اليوم الثاني، و” 109657″ مسافر باليوم الثالث.



وأكد ”السويلم”، على انسيابة العبور خلال ايام العيد بمنطقة تخليص الإجراءات حتى في اوقات الذروة والتي كانت غالبًا بين 9 و12 مساءً.



وأشار إلى فتح كافة المسارات ”58” مسار قدوم ومغادرة و13 مسار عكسي لإستيعاب أعداد المسافرين.