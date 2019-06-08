أستاذ طب نفسي: "سهر الطالب ومراجعته على باب اللجنة ليس له قيمة.. المعلومة لم تسجل"

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قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن طلاب الثانوية العامة يجب أن يحافظوا على هدوئهم وتركيزهم، ولا يوتروا أنفسهم، مشددًا على ضرورة أن ينام الطالب قبل لتوجه للامتحان من 6 إلى 8 ساعات.



وأشار "فرويز"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن المخ أشبه بجهاز الكمبيوتر، فعندما يذاكر الطالب المعلومة يتم حفظها، وتستدعى عند الحاجة إليها، منوهًا بأن المراجعة على باب لجنة الامتحان ليس لها قيمة مطلقا.



وأضاف أستاذ الطب النفسي، "سهر الطالب ليلة الامتحان، ومراجعته على باب اللجنة، ليس له أي قيمة.. المعلومة لم تسجل".

