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سحب رعدية ممطرة ورياح ترابية على 8 مناطق بالسعودية

السبت 08/يونيو/2019 - 09:44 ص
سحب رعدية ممطرة ورياح ترابية على 8 مناطق بالسعودية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس اليوم السبت- أن الفرصة قائمة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الحالة الجوية تشمل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

ويستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.


وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كيلو مترًاساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى هائج.

أما الخليج العربي فتكون رياحه السطحية جنوبية غربية بسرعة 10-32 كيلو مترًاساعة تتحوَّل بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات) عبدالعزيز الحصيني، قد توقع أمس الجمعة، اقتراب درجة الحرارة من 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة، مؤكدًا دخول فصل الصيف.

وأوضح الحصيني أن فصل الصيف بدأ الجمعة فعليًّا، ويتزامن ذلك مع دخول «مربعانية القيظ» ‏التي تبدأ بطلوع «نوء الثريا» ثم «الدبران» ثم «الهقعة». وكل نوء مدته 13 يومًا، ويتزامن معها أول موجة حر على المملكة والخليج.

وتوقع كذلك أن تقترب درجة الحرارة العظمى من 45 درجة على معظم مناطق المملكة، وتقارب 50 درجة على شرق المملكة وشمال شرقها.
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