3 آلاف و113 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء



وصرحت ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد اللجان في مراكز المحافظة 11 لجنة، وهي موزعة كالتالي 5 لجان بإدارة العريش التعليمية، و4 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية، ولجنة بإدارة الشيخ زويد التعليمية وأخرى مخصصة لطلاب إدارة رفح التعليمية.



وأضافت مرتجى، أنه يبلغ طلاب الشعبة الأدبية 916 طالبا وطالبة والشعبة العلمية علوم 1798 طالبا وطالبة، والشعبة العلمية رياضيات 399 طالبا وطالبة.



وأشارت مرتجى، إلى أن كل هذا الأعمال تتم بتنسيق مشترك بين التربية والتعليم وديوان المحافظة، ومجالس المدن ومديرية الصحة وشركة المياه والكهرباء والجهات الخدمية والأمنية ذات الاختصاص.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.



وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.



انطلقت منذ قليل، أولى امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة شمال سيناء، والتي يخضع فيها قرابة 3 آلاف و113 طالبا وطالبة، موزعين على 11 لجنة امتحانية.