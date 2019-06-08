مدير الشؤون المالية والإدارية يعايد عدد من المراكز الإسعافية خارج مدنية الرياض





وخلال الزيارة قام بجولة في المراكز التي زارها واستمع لإعضاء المراكز الإسعافية من ما يواجهونهم من عوائق وسلبيات في العمل وقد لهم الدعم الكامل للعاملين في الميدان من خلال تذليل جميع العوائق امامهم، مؤكدًا حرص معالي الرئيس على العمل على راحت المسعف وتقديم كل ما يمكن عمله من أجله.



وخلال الزيارة طلب الصبحي من المسعفين والعاملين في المركز أبداء ما يواجهون من عوائق واستمع إليه للمشاكل التي قد تؤثر في خفض جودة العمل كما استمع لملاحظاتهم واقتراحتهم التي تسهم في رفع العمل الإسعافي.





نيابة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي قام مدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ ابراهيم الصبحي بزيارة ومعايدة مركز اسعاف حريملاء ومركز اسعاف الدوادمي إضافة لعدد من المراكز الإسعافية خارج مدينة الرياض، وقدم لهم تهنئة معالي الدكتور محمد القاسم بمناسبة عيد الفطر.