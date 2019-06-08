ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير الشؤون المالية والإدارية يعايد عدد من المراكز الإسعافية خارج مدنية الرياض

السبت 08/يونيو/2019 - 09:36 ص
مدير الشؤون المالية والإدارية يعايد عدد من المراكز الإسعافية خارج مدنية الرياض
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
نيابة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي قام مدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ ابراهيم الصبحي بزيارة ومعايدة مركز اسعاف حريملاء ومركز اسعاف الدوادمي إضافة لعدد من المراكز الإسعافية خارج مدينة الرياض، وقدم لهم تهنئة معالي الدكتور محمد القاسم بمناسبة عيد الفطر.

وخلال الزيارة قام بجولة في المراكز التي زارها واستمع لإعضاء المراكز الإسعافية من ما يواجهونهم من عوائق وسلبيات في العمل وقد لهم الدعم الكامل للعاملين في الميدان من خلال تذليل جميع العوائق امامهم، مؤكدًا حرص معالي الرئيس على العمل على راحت المسعف وتقديم كل ما يمكن عمله من أجله.

وخلال الزيارة طلب الصبحي من المسعفين والعاملين في المركز أبداء ما يواجهون من عوائق واستمع إليه للمشاكل التي قد تؤثر في خفض جودة العمل كما استمع لملاحظاتهم واقتراحتهم التي تسهم في رفع العمل الإسعافي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال