إيرادات "Aladdin" تقترب من نصف مليار دولار عالميا
السبت 08/يونيو/2019 - 08:40 ص
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استطاع فيلم Aladdin أن يحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 496 ملايين دولار أمريكي حول العالم أي ما يقارب نصف مليار دولار.
يعتبر مشاركة الممثل
المصري مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل
السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.
فيلم Aladdin يشارك
فى بطولته مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى
لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين،
والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.
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