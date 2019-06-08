زيدان يتمسك بضم صفقة أهم من "هازارد" في تاريخ ريال مدريد

اندلعت أزمة عنيفة بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق بسبب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووافق بيريز على ضم كريستيان إيريكسن نجم توتنهام الإنجليزي مقابل 90 مليون يورو بعد التعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي لكن زيدان يتمسك بضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في المقام الأول قبل إيريكسن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان يتمسك بضم بول بوجبا قبل إيريكسن باعتباره سيكون أهم صفقة في تاريخ ريال مدريد حتى لو كان رئيس النادي حصل على موافقة توتنهام على الاستغناء عن إيريكسن.