بعد هازارد.. صفقة الـ90 مليون يورو تشعل أزمة بين زيدان ورئيس الريال
السبت 08/يونيو/2019 - 08:22 ص
الفجر الرياضي
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اشتعلت أزمة بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق على صفقة الـ90 مليون يورو.
ووافق بيريز على ضم كريستيان إيريكسن نجم توتنهام الإنجليزي مقابل 90 مليون يورو بعد التعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي لكن زيدان يتمسك بضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في المقام الأول قبل إيريكسن.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان يتمسك بضم بول بوجبا قبل إيريكسن حتى لو كان رئيس ريال مدريد حصل على موافقة توتنهام على الاستغناء عن اللاعب.
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