العملاق السعودي يهدد تدريب برانكو إيفانكوفيتش للأهلي

دخل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفنى لفريق بيروزي الإيراني دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي.









ويواجه الأهلي منافسة شرسة من فريق أهلي جدة السعودي للتعاقد مع برانكو إيفانكوفيتش لتدريب الفريق في ظل تأخر مسئولي القلعة الحمراء في إنهاء الصفقة.









وقاد إيفانكوفيتش أندية دينامو زغرب وبيرسبوليس الإيراني والاتفاق السعودي والوحدة الإماراتي، كما تولي تدريب فريق هانوفر الألماني وحصل إيفانكوفيتش على بطولة الدوري والكأس مع دينامو زغرب، وكأس أسيا مع المنتخب الإيراني، كما حصل على الدوري الإيراني في آخر عامين مع فريق بيرسبوليس.















