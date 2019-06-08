في ذكرى رحيل محمد أبو الحسن.. تهرب منه زملاءه في الوسط الفني وعالجته سهير رمزي على نفقتها





تحل اليوم السبت، الذكرى الخامسة على رحيل الفنان محمد أبوالحسن، الذي ولد في التاسع عشر من يوليو ١٩٣٧، وتخرج في كلية الزراعة عام ١٩٦٠، وعما لفترة مهندسًا زراعيًا.





بدأ مسيرته الفنية، بتعينه في التلفزيون المصري، حيث عمل في عدد من برامج الأطفال، وقدمته الفنانة نجوى سالم لعالم المسرح من خلال "حاجة تلخبط" ١٩٧١.



