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في ذكرى رحيل محمد أبو الحسن.. تهرب منه زملاءه في الوسط الفني وعالجته سهير رمزي على نفقتها

السبت 08/يونيو/2019 - 08:17 ص
في ذكرى رحيل محمد أبو الحسن.. تهرب منه زملاءه في الوسط الفني وعالجته سهير رمزي على نفقتها
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تحل اليوم السبت، الذكرى الخامسة على رحيل الفنان محمد أبوالحسن، الذي ولد في التاسع عشر من يوليو ١٩٣٧، وتخرج في كلية الزراعة عام ١٩٦٠، وعما لفترة مهندسًا زراعيًا.


بدأ مسيرته الفنية، بتعينه في التلفزيون المصري، حيث عمل في عدد من برامج الأطفال، وقدمته الفنانة نجوى سالم لعالم المسرح من خلال "حاجة تلخبط" ١٩٧١.


شارك في عدد من المسرحيات الناجحة، أشهرها: "المتزوجون"، و"حاول تفهم يا ذكي"، وكان دوره الأشهر هو حنفي زوج فوزية في مسرحية "سك على بناتك".


إلى جانب المسرح، شارك في عدد من المسلسلات، أبرزها: "الوسية"، و"المال والبنون"، و"على هامش السيرة".


تأثرت أعماله الفنية، وقل ظهوره في آخر ٣ عقود، بعدما أُصيب في القلب، واحتاج للسفر بالخارج لإجراء عملية، وتحملت الفنانة سهير رمزي نفقاتها، واستغاث بالإعلامي معتز الدمرداش بعدما بعث له برسالة يعلن فيها أنه فنان سابقًا ومتسول حاليًا ولا يجد قوت يومه ويتهرب منه زملاؤه من الفنانين، وتوفي متأثرًا بمرضه بعد إصابته بأزمة قلبية في عام ٢٠١٤.


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