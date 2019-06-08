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هبوط أرضي بطريق "المنصورة-كوم الدربي"

السبت 08/يونيو/2019 - 08:08 ص
هبوط أرضي بطريق المنصورة-كوم الدربي
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محمد كشك
 
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كلف الكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، سوسن يوسف، رئيسة مركز ومدينة المنصورة، وهاني سليمان السادة، نائب رئيس المدينة، وقوات الحماية المدنية، وكهرباء شرق، ورئيس وحدة كوم الدربي، بالتعامل الفوري مع هبوط أرضي على طريق كوم الدربي.

وتم قطع جائر لمجموعة من الأشجار التي تمثل خطورة ولشجرة كبيرة أوشكت على الانهيار على طريق سندوب "كوم الدربي" إثر هبوط ضخم بطباني الطريق حيث تمثل خطورة داهمة علي المارة وقبل وقوع كارثة جراء ذلك.

وعلى الفور، انتقلت رئيس مجلس المدينة والنائب للتواجد والإشراف بأنفسهم على قطع الأشجار التي تسبب خطورة على أرواح المواطنين من الماره واستمر العمل حتى الساعات الأولى من من صباح السبت.
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