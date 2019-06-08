الأهلي يبحث أزمة استكمال الدوري

يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الخامسة من عصر اليوم السبت بمقره في الجزيرة لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري المصري.









وأرسل الأهلي خطابًا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة يعلن فيه عدم استكمال مباريات الدوري حال تأجيل أي مباريات لما بعد بطولة أمم إفريقيا لكن مجلس الجبلاية أجل مباراتي القلعة الحمراء أمام المقاولون والزمالك بعد انتهاء كأس الأمم.



















