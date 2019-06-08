محسن محيي الدين لـ"الفجر الفني": كواليس "قمر هادي" كلها حب.. ويوجه كلمة لجمهوره (فيديو)





أعرب الفنان محسن محيي الدين، عن سعادته بعودته إلى الجمهور بعد غياب من خلال مسلسل "قمر هادي" مشيرًا الي انها كانت تجربة مميزة وتلقي ردود أفعال واسعة عليها.





وأضاف محسن، خلال ندوته في "الفجر الفني" أن كواليس التصوير كانت مليئة بالحب من جميع فريق العمل سواء الإخراج أو الإنتاج أو فريق عمل المسلسل ومن أبرزهم الفنان هاني سلامة والذي حرص علي توجيه الشكر له، وكذلك توجيه الشكر المخرج رؤوف عبد العزيز ولجمهور "قمر هادي".





مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز ويقوم ببطولته كل من هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي .



