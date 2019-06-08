هاني سلامة يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة عودته للسينما بعد غياب ٨ سنوات (فيديو)





أوضح الفنان هاني سلامة، أنه حاليا لايزال في مرحلة ردود الأفعال ويتابع صدى مسلسله الأخير "قمر هادي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

وأشار هاني، خلال ندوة "الفجر الفني" انه كان يحضر لفيلم "شر الحليم" ولكن مازالت الاستعدادات لانشغاله مع المخرج رؤوف عبد العزيز بمسلسل "قمر هادي".

ولفت إلى أنه عندما ينتهي من تفاصيل العمل والاستعدادات له سوف يقوم بالإعلان عن جميع تفاصيله والذي يعد عودة للسينما بعد غياب ثمان سنوات.

وحرص هاني، علي شكر "الفجر الفني" في نهاية الندوة وتمني أن يكون عند حسن ظن جمهوره دائمًا.



