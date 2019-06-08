ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاني سلامة يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة عودته للسينما بعد غياب ٨ سنوات (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 06:57 ص
هاني سلامة يكشف لـالفجر الفني مفاجأة عودته للسينما بعد غياب ٨ سنوات (فيديو)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد، عبد الحافظ حمدي
 
Advertisements


أوضح الفنان هاني سلامة، أنه حاليا لايزال في مرحلة ردود الأفعال ويتابع صدى مسلسله الأخير "قمر هادي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

وأشار هاني، خلال ندوة "الفجر الفني" انه كان يحضر لفيلم "شر الحليم" ولكن مازالت الاستعدادات لانشغاله مع المخرج رؤوف عبد العزيز بمسلسل "قمر هادي".

 ولفت إلى أنه عندما ينتهي من تفاصيل العمل والاستعدادات له سوف يقوم بالإعلان عن جميع تفاصيله والذي يعد عودة للسينما بعد غياب ثمان سنوات.

وحرص هاني، علي شكر "الفجر الفني" في نهاية الندوة وتمني أن يكون عند حسن ظن جمهوره دائمًا.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال