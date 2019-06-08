دي يونج يتحدث عن انتقال "دي ليخت" لبرشلونة

علق فرينكي دي يونج، نجم هولندا وبرشلونة المرتقب علي إمكانية انتقال مواطنه وصديقه دي ليخت للفريق الكتالوني الموسم المقبل.









وصرح دي يونج عقب فوز منتخب هولندا على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية: "يجب أن يتخذ هو قراره، بالتأكيد أريد أن ينضم معي إلى برشلونة، سنرى، يجب أن تتحدثوا معه، لا أملك أي تأثير على قراره، الأمر يرجع له ولعائلته".









وتشير آخر التقارير أن برشلونة، مانشستر يونايتد، ويوفنتوس يتصارعان على ضم دي ليخت الذي يقدر ثمنه في حدود 70 مليون يورو، فضلا عن دخول باريس سان جيرمان بقوة في السباق.



