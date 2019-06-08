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هاني سلامة لـ"الفجر الفني": "watch it" لحفظ ملكية الدراما بدلا من ضياع الحقوق (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 06:29 ص
هاني سلامة لـالفجر الفني: watch it لحفظ ملكية الدراما بدلا من ضياع الحقوق (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: بلال احمد وعبد الحافظ حمدي
 
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أكد الفنان هاني سلامة، أنه يؤيد فكرة أبلكيشن "watch it" لحفظ حقوق ملكية الدراما بدلا من الحقوق الضائعة موضحًا أنه يجب السيطرة على هذه الدراما لأن القرصنة تؤثر على أوضاع الدراما في مصر.

وأضاف هاني، خلال ندوته في "الفجر الفني" أنه لم يذهب لطبيب نفسي لأن شخصية "هادي أبو المكارم" كانت في صراع وكان يعتقد أنه كان فاقدًا الذاكرة حتى يعلم أنها مجرد لعبة لإيذائه بسبب شره من الآخرين.


أما المخرج رؤوف عبد العزيز أكد أنه كان متحمسًا لإخراج مثل هذه التجربة حيث يحب عمل تاريخ متنوع ومحترم وان الفنان هاني سلامة، لا يحب الاستسهال ولذلك هناك كيميا للعمل بينهم ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن "قمر هادي" قالب مختلف في "سيكو دراما".

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