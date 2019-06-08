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تورونتو يهزم جولدن ستيت ويقترب من حسم لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة

السبت 08/يونيو/2019 - 06:33 ص
تورونتو يهزم جولدن ستيت ويقترب من حسم لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة
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أحمد عصام
 
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نجح فريق تورونتو رابتورز في تحقيق الفوز على فريق جولدن ستيت واريوز، بنتيجة 105-92 في المباراة الرابعة بين الفريقين في منافسات نهائي سلسلة كرة السلة للدوري الأمريكي.


وبهذة النتيجة يتقدم فريق تورونتو رابتورز بثلاثة مباريات مقابل مباراة واحدة لفريق جولدن ستيت واريوز، ويتبقى مباراتين في السلسلة حتى الآن.


ويحتاج فريق جولدن ستيت للفوز في المباراتين المتبقيتين في السلسلة من أجل تحقيق التعادل في المباريات، بينما يحتاج فريق تورونتو للفوز في مباراة واحدة لحسم بطولة الدوري الأمريكي لهذا الموسم.

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