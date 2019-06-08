ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منافس مصر يواجه نيجيريا استعداداً لمباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية

السبت 08/يونيو/2019 - 06:26 ص
منافس مصر يواجه نيجيريا استعداداً لمباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
يحل منتخب زيمبابوي ضيفاً علي منتخب نيجيريا، في ملعب ستيفان كيشي بملعب الأخير، في إطار المباريات الودية الدولية، إستعداداً للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.


ويتواجد منتخب زيمبابوي بالمجموعة الأولي في كأس الأمم بجانب مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا، بينما يتواجد منتنب النسور بالمجموعة الثانية بجانب كل من مدغشقر وغينيا وبوروندي.


ويذكر أن مصر ستواجه كل من تنزانيا وغينيا ودياً أيام 13 و16 يونيو إستعداداً للكان.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال