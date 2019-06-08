منافس مصر يواجه نيجيريا استعداداً لمباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية

يحل منتخب زيمبابوي ضيفاً علي منتخب نيجيريا، في ملعب ستيفان كيشي بملعب الأخير، في إطار المباريات الودية الدولية، إستعداداً للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.









ويتواجد منتخب زيمبابوي بالمجموعة الأولي في كأس الأمم بجانب مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا، بينما يتواجد منتنب النسور بالمجموعة الثانية بجانب كل من مدغشقر وغينيا وبوروندي.









ويذكر أن مصر ستواجه كل من تنزانيا وغينيا ودياً أيام 13 و16 يونيو إستعداداً للكان.



