فريق "قمر هادي" عن انضمام محمد عزمي للعمل: مفاجأة المسلسل.. وهاني سلامة: "في شبه مننا" (فيديو)
السبت 08/يونيو/2019 - 06:14 ص
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أكد المخرج رؤوف عبد العزيز، أنه فكر عند تجسيد شخصية الأخ الأصغر من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسلسل "قمر هادي" بأن يقوم بالاستعانة بشخص حقيقي منذ ذوي الاحتياجات الخاصة وليس شخص آخر يقوم بتمثيل الإعاقة.
وتابع رؤوف خلال ندوة "الفجر الفني" انه وقع الاختيار علي "محمد عزمي" حيث يعتبره مفاجأة العمل وألهمه الكثير علي المستوي الإنساني، مشيرًا الي انه كان يستمع الي النصائح ويقوم بعمل جميع الواجبات الخاصة له وخاصة تدريبات الكاميرا نظرا لوقوفه للمرة الأولي امام الكاميرا.
وأكد محسن محيي الدين، أن محمد عزمي مفاجأة كبيرة من وجهة نظره مشيرًا إلى أنهم كانوا في بعض الأوقات يخطئون أمام الكاميرا وهو يقوم بالتصحيح لهم وكان يحفظ مشاهده ومشاهد الممثل أمامه.
وأشاد به الفنان هاني سلامة، وقال إنه من الغريب انه كان شبههم أيضاً حيث كان الأخ الأصغر لهاني سلامة ومحسن محيي الدين وكانت المفاجأة ان هناك شبه بينهم مشيدًا بأدائه وشطارته أمام الكاميرا وأنه مستقبل فنان شاطر.
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