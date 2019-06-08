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هاني سلامة لـ"الفجر الفني": السوشيال كدبة صدقناها.. وبعض الفنانين بيدفعوا ليوتيوب لجلب المشاهدات (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 05:54 ص
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يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد، عبد الحافظ حمدي
 
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أكد الفنان هاني سلامة، إنه لا يحب مواقع التواصل الاجتماعي ويري أنها عالم افتراضي مثل اسمها وسعيد بأن هذا العام كان لا يوجد به تأثير للسوشيال ميديا مثل كل عام،  حيث كان التأثير الحقيقي هذا العام لنسب المشاهدة على القنوات التليفزيونية.

وأضاف هاني، خلال ندوته في "الفجر الفني" أن "السوشيال ميديا" كانت عبارة عن كذبة الجميع صدقها بالرغم من معرفة الجميع إنها كدبة وإن كان بعض الفنانين يدفعون المال لجوجل ويوتيوب لزيادة الأرقام بشكل ضخم.

وتابع هاني، انه سعيد هذا العام أن التأثير الحقيقي اصبح للشعب المصري في الشارع أو نسب المشاهدة على القنوات الفضائية وانه لا ينتمي السوشيال ميديا ولا يحبها.

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