هاني سلامة لـ"الفجر الفني": قمر هادي تحدي بالنسبة ليا والفنان زائل لكن العمل باقي (فيديو)





أعرب الفنان هاني سلامة، عن سعادته بنجاح تجربة مسلسل "قمر هادي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.



وأكد هاني، خلال ندوته في "الفجر الفني" أن المسلسل كان يعد تحديا بالنسبة له وأن هدفه دائمًا الاختلاف وليس التكرار وأنه يحب ان يظهر عند المشاهد في خط درامي مختلف.





وأضاف أن أضعف الإيمان في مثل هذه المغامرات "قمر هادي" شرف التجربة، مشيرًا إلى أن ردود أفعال الجمهور في الشارع أسعدته.



وتابع "سلامة" ان العمل هو الباقي ولكن العاملين زائلين ولذلك اهتم مع المخرج رؤوف عبد العزيز بجميع تفاصيل "قمر هادي" وسعي لتوسيع القماشة التمثيلية وكان يعتبر تحدي بينه وبين نفسه ولكن يتمني دائمًا أي عمل يقدمه يكون إضافة إلى تاريخه.





