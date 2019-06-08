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نجم برشلونة يطلب الرحيل

السبت 08/يونيو/2019 - 05:31 ص
نجم برشلونة يطلب الرحيل
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مني العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة، قد طلب من إدارة النادي الكتالوني الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن كوتينيو يُجهز لإنهاء فترته الصعبة مع نادي برشلونة، ويتوقع أن يرحل إلى مانشستر يونايتد في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون جنيه إسترليني.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو قد أبلغ المقربين منه برغبته في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة، بعد فشله مع البارسا.


وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني قد حدد قيمة صفقة كوتينيو بـ80 مليون إسترليني، والجدير بالذكر أن برشلونة قد وقع مع كوتينيو بمقابل 105 ملايين إسترليني.

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