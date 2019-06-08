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إنتر ميلان يرصد ثنائي ريال مدريد

السبت 08/يونيو/2019 - 05:23 ص
إنتر ميلان يرصد ثنائي ريال مدريد
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مني العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان ينوي التعاقد مع لاعبين جدد من ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي.


وقالت شبكة "سكاي سبورت"، إن جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي الإنتر، وبييرو أوسيليو المدير الرياضي للنادي قد غادرا إلى ريال مدريد، بعد أسبوع واحد من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، للتفاوض مع ماركو أسينسيو وماتيو كوفاسيتش.


وينوي نادي إنتر ميلان إعادة بناء تشكيلة الفريق بشكل قوي خلال فترة الميركاتو الصيفي، وذلك بعد التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.


ويعتبر الثنائي ماركو أسينسيو وماتيو كوفاسيتش من الأسماء التي باتت خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان الجدل في السانتياجو برنابيو.

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